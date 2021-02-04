Путин наградил орденами Мужества пожарных, погибших при тушении склада в Красноярске

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества троих пожарных, которые погибли при тушении пожара на складе автозапчастей в Красноярске. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В документе отмечается, что старший прапорщик Анатолий Жалнерчик, старший прапорщик Алексей Пузырев и сержант Максим Рябцев награждаются орденами за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях.

При этом в МЧС добавили, что в настоящий момент пожар ликвидирован. Его удалось потушить лишь спустя сутки.

"Почти сутки пожарно-спасательным подразделениям понадобилось для ликвидации открытого горения, о чем было объявлено сегодня в 06:02 по красноярскому времени. До полной ликвидации подразделения проливали конструкции во избежание повторных возгораний. На данный момент все работы завершены", – заявили в МЧС.

О пожаре на складе "Автотрейд" по улице Калинина, 60/1, стало известно 3 февраля. Площадь возгорания изначально составляла 800 квадратных метров, но позже она увеличилась до 3 500 квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Мэр Красноярска Сергей Еремин подтвердил гибель пожарных и рабочего при возгорании. Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля днем траура по погибшим.

По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".