В Красноярском крае объявлен траур по погибшим в пожаре

08:45
Фото: МЧС России
В Красноярском крае объявили траур в связи с гибелью трех пожарных и рабочего при пожаре на складе автозапчастей в краевом центре. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Выражаем глубокие искренние соболезнования родным и близким, а также коллегам погибших. В наших сердцах останется память о мужестве и отваге красноярских спасателей. Губернатором принято решение объявить 5 февраля 2021 года днем траура на территории Красноярского края", – говорится в сообщении.
Также свои соболезнования выразил глава МЧС России Евгений Зиничев. Родным и близким погибших сотрудников будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.
"В горящее здание для поиска людей звено ГДЗС в составе трех человек прибыло одним из первых. Интенсивность горения увеличилась и произошло обрушение кровли. Спустя несколько минут пожарные сообщили по рации, что не видят выхода и заканчивается воздух в баллонах. Звенья ГДЗС были направлены на помощь, но спасти их не удалось", – говорится в сообщении.
Уточняется, что командир звена старший прапорщик Алексей Пузырев и старший прапорщик Анатолий Жалнерчик много лет работали в пожарной охране, а сержант Максим Рябцев пришел на службу три года назад.
"Они занимались тушением пожаров разной сложности. В схватку с огнем вступали, не раздумывая, и в этот раз принялись спасать человека, который оказался в огненном кольце. Пожарные России скорбят о гибели боевых товарищей", – отметил Зиничев
О пожаре на складе "Автотрейд" по улице Калинина, 60/1, стало известно в 10:39 (06:39 мск) накануне. Площадь возгорания изначально составляла 800 квадратных метров, но позже увеличилась до 3 500 квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности.
Позднее мэр Красноярска Сергей Еремин подтвердил гибель трех пожарных и рабочего при возгорании. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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