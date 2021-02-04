Спасатели нашли тела пожарных, погибших при возгорании на складе в Красноярске

Фото: ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

Спасателям удалось обнаружить тела пожарных, погибших во время тушения возгорания на складе в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Найдены тела пожарных, погибших при исполнении служебного долга", – подтвердили агентству ТАСС в пресс-службе.

Там отметили, что глава МЧС РФ Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибших.

О пожаре на складе "Автотрейд" по улице Калинина, 60/1, стало известно в 10:39 (06:39 мск). Площадь возгорания изначально составляла 800 квадратных метров, но позже увеличилась до 3 500 квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Позднее мэр Красноярска Сергей Еремин подтвердил гибель трех пожарных и рабочего при возгорании. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".