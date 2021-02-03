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Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после пожара на складе в Красноярске, в результате которого погиб рабочий и, по предварительным данным, трое пожарных. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по региону.

Там уточнили, что поиски троих сотрудников МЧС продолжаются.

"После установления первоначальных обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", – говорится в сообщении.

О пожаре на складе "Автотрейд" по улице Калинина, 60/1, стало известно в 10:39 (06:39 мск). Площадь возгорания изначально составляла 800 квадратных метров, но позже увеличилась до 3 500 квадратных метров. Ему присвоили третий ранг сложности.

Позднее в СК подтвердили информацию о гибели при пожаре одного человека. Также при тушении пожара на складе была потеряна связь с тремя пожарными.