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Происшествия

15:22

Крупный пожар произошел в Красноярске

происшествия пожар регионы

Фото: МЧС России

Производственное здание загорелось в Красноярске. Как сообщает РИА Новости, огонь распространился на площади 500 квадратных метров.

"На улице Монтажников происходит горение второго и третьего этажей производственного здания", – уточнили в пресс-службе МЧС России.

Конкретное назначение производственного здания пока не уточняется.

Известно, что на тушение пожара направлены 42 человека. Кроме того, на месте происшествия находятся 11 единиц техники.

Утром 20 января пожар произошел в Москве, на Калужском шоссе. Загорелось металлическое строение со строительными материалами. Возгорание потушили на площади 200 квадратных метров.

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