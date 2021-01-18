Задымление произошло на складе в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Задымление произошло на складе в Долгопрудном Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС РФ.

"В 10:19 поступило сообщение о сильном задымлении в здании склада в Долгопрудном на Лихачевском проспекте. Дальнейшая информация уточняется", – сказали в ведомстве.

При этом источник в экстренных службах сообщил агентству, что горит двухэтажное здание. По его словам, существует угроза перехода огня на соседнее здание и припаркованные рядом автомобили.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы. Возгорание случилось в квартире дома по адресу улица 1-я Останскинская, дом 25. В результате происшествия один человек погиб, еще один был спасен.