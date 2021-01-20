Пожар на строительном рынке в Москве потушен

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Пожар, произошедший на строительном рынке в Москве, потушен, сообщает ТАСС. В результате происшествия никто не пострадал.

Огонь вспыхнул на Калужское шоссе, доме 2, строении 1, где находится строительный рынок "Славянский мир". Информация о возгорании поступила в 03:44. Пламя охватило металлическое строение на рынке.

Прибывшие пожарные установили, что горит одноэтажное строение. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Со слов администрации рынка, людей внутри не было. В 06:17 пожар локализовали, а в 7:18 потушили.

Ранее в районе Нагатинской набережной загорелся автомобиль. Движение в районе случившегося оказалось затруднено. При этом в результате происшествия никто не пострадал.