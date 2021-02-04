Семьи всех погибших в пожаре на складе в Красноярске получат по 1 млн рублей

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Родственникам всех погибших при пожаре на складе автозапчастей в Красноярске выдадут по одному миллиону рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Жертвами возгорания стали четыре человека. Погибли рабочий склада и трое пожарных, пропавших при тушении огня. По данным МЧС, среди погибших пожарных Анатолий Жалнерчик, 46 лет, Алексей Пузырев, 45 лет, и Максим Рябцев, 27 лет.

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля днем траура по погибшим.

"К сожалению, погибших не вернешь. Их семьям требуется помощь и поддержка. Особенно в этот тяжелый момент. У Алексея Пузырева и Анатолия Жалнерчика осталось по двое детей. Дал поручение выделить из резервного фонда по 1 миллиону рублей родственникам всех погибших на пожаре", – сообщил он.

О пожаре на складе "Автотрейд" по улице Калинина, 60/1, стало известно 3 февраля. Площадь возгорания изначально составляла 800 квадратных метров, но позже увеличилась до 3 500 квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Позднее мэр Красноярска Сергей Еремин подтвердил гибель пожарных и рабочего при возгорании. По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".