Собянин вручил премии Москвы в области медицины за 2020 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин вручил благодарственные письма и премии города в области медицины за 2020 год. Церемония состоялась в белом зале столичной мэрии.

Градоначальник подчеркнул, что в этом году на премию было подано рекордное число заявок – 95, так что конкуренция получилась очень высокой.

"От всей души поздравляю с этой победой. Хотел сказать, что 2020 год, за который мы вручаем премии города Москвы в области медицины, был неординарный. И этот неординарный год потребовал неординарных решений. Поэтому все здравоохранение Москвы работало в таком инновационном режиме, режиме преодоления сложных вызовов, с которыми мы с вами не сталкивались уже десятилетия", – произнес Собянин, добавив, что в период пандемии медикам приходилось брать на себя ответственность за принятие сложных решений.

Мэр выразил отдельную благодарность клиническому комитету Москвы, который, по его словам, взял на себя основную тяжесть принятия таких решений, главным врачам и врачам-специалистам.

Он рассказал, что одна из присуждаемых премий была посвящена организации лучевой диагностики COVID-19, благодаря которой удалось сбалансировать всю систему, сделать ее устойчивой, понятной, прогнозируемой.

Собянин напомнил и об использовании телемедицины, искусственного интеллекта, создании мощных КТ-центров. Появились инновационные технологии лечения, шла подготовка кадров, не были оптимизированы расходы, отметил градоначальник.

"Буквально сегодня мы приняли решение о дополнительном выделении средств для более ускоренной модернизации амбулаторного звена. Выделены дополнительные ресурсы для обеспечения программы строительства новых стационаров Москвы, модернизации, закупки нового оборудования", – подчеркнул Собянин.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что ежегодно с 2002 года премии в области медицины присуждаются в шести номинациях. Размер денежной выплаты за 2020 год увеличен до трех миллионов рублей на каждый коллектив. Сумма распределяется между авторами в равных долях.

Лауреатами премии города в области медицины за 2020 год стали представители 17 медорганизаций, в том числе 10 городских, пяти федеральных и двух частных. Дипломы лауреатов и благодарственные письма мэра Москвы получили в общей сложности 50 человек.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин наградил работников скорой медицинской помощи. В этом году праздник впервые отмечается как государственный.