Лауреатов премии AD Design Award 2021 наградили на Северном речном вокзале

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Премия AD Design Award 2021 прошла на Северном речном вокзале. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

Уточняется, что победителей награждают каждый год за лучший дизайн общественных пространств. Так, лауреатами этого года стали:

"Городская среда" – обновленная набережная в Богородицке;

"Офис" – шоурум и кафе Yaratam Design в Казани;

"Сохранение наследия" – Дом Наркомфина в Москве;

"Красота и здоровье" – обновленные Фонарные бани в Санкт-Петербурге;

"Культура и образование" – кинотеатр "Художественный" в Москве;

"Рестораны, бары и кафе" – ресторан Grecco в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что в южной части набережной парка Северного речного вокзала обустроили зоны отдыха с тремя бассейнами и плавучий причал для маломерных судов.

Площадь всей зоны отдыха составляет более 4 тысяч квадратных метров, из них 3,5 тысячи занимает пляж с тремя бассейнами, который обустроен над водной поверхностью Химкинского водохранилища.