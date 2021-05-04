Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Северный речной вокзал попал в 5% лучших в мире проектов архитектуры и дизайна. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.

Уточняется, что проект получил бронзовую награду международного конкурса дизайна A’Design Awards в номинации "Градостроительство и городской дизайн".

Конкурс проводят 12 лет при поддержке департамента культуры Комо, Бюро европейских ассоциаций дизайна и Политехнического университета Милана. Проектам в 104 разных дисциплинах давало оценку независимое жюри.

Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей посетить Северный речной вокзал. Он подчеркнул, что в столице в конце прошлого месяца стартовала летняя навигация.