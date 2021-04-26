Многофункциональный павильон с фитобаром появится в парке Северного речного вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В южной части набережной Северного речного вокзала построят многофункциональный павильон с фитобаром. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Известно, что павильон будет выполнен в едином стиле с остальными кафе и ресторанами парка, а рядом будет расположен павильон "Ресторан на воде".

Общая площадь постройки составит 460 квадратных метров. Внутри разместят вестибюль со стойкой администрации, раздевалки с индивидуальными шкафчиками, душевые комнаты, зоны отдыха с бассейнами и фитобар с обеденным залом и барной стойкой.

Одновременно в павильоне смогут находиться до 100 отдыхающих. Кроме того, его приспособят для нужд маломобильных граждан.

На данный момент уже выполнены работы по устройству фундамента и формированию каркаса. Также завершена внешняя отделка. Сейчас специалисты выполняют внутреннюю отделку, вскоре они установят сантехнику и расставят необходимую мебель.

Полностью завершить строительство павильона планируется уже в этом году.

Ранее стало известно, что в южной части набережной парка Северного речного вокзала обустроили зоны отдыха с тремя бассейнами и плавучий причал для маломерных судов.

Площадь всей зоны отдыха составляет более 4 тысяч квадратных метров, из них 3,5 тысячи занимает пляж с тремя бассейнами, который обустроен над водной поверхностью Химкинского водохранилища.

