На Северном речном вокзале открыли летнюю навигацию

На Северном речном вокзале открылась навигация

Впервые за 30 лет на Северном речном вокзале открыли летнюю речную навигацию, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, по поручению Сергея Собянина в городе будут активно развиваться речные перевозки.

"Мы готовим большой проект, связанный с запуском регулярного речного транспорта", – сказал Ликсутов.

В этом году к Северному речному вокзалу подойдут 60 круизных теплоходов, которые объединяют Москву речными туристическими маршрутами с 38 городами России. Первый из них отправится в путешествие 28 апреля.

Пассажирская навигация подразумевает под собой не только круизные и прогулочные рейсы, но и регулярные транспортные маршруты. От Северного речного вокзала запустят теплоход, на котором, как на автобусе, можно будет быстро добраться до подмосковных Химок. В часы пик будут действовать скидки, оплатить проезд можно будет с помощью карты "Тройка".