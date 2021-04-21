Речной маршрут от Химок до Северного речного вокзала начнет работу 24 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 24 апреля заработает речной маршрут, связывающий Химки и Северный речной вокзал. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на президента столичной ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилла Евдокимова.

По его словам, маршрут будет запущен при поддержке администрации Химок.

"В обычные часы поездка в одну сторону будет стоить 250 рублей", – уточнил Евдокимов.

Официальное открытие летней навигации этого года состоится 24 апреля. Президент ассоциации судовладельцев отметил, что порядка 100 теплоходов выйдут на маршруты во время летней навигации по Москве-реке.

Ранее сообщалось, что в столице завершили работы по подготовке к навигации обновленных набережной и причалов Северного речного вокзала. Специалисты комплекса городского хозяйства промыли после зимнего периода лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, а также очистили гранитные поверхности, металлические ограждения и чугунные элементы. Кроме того, они покрасили перила и отбойники.