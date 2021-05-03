Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин пригласил москвичей посетить Северный речной вокзал. На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" градоначальник подчеркнул, что в столице в конце прошлого месяца стартовала летняя навигация.

"Приезжайте, прогуляйтесь по набережной, восстановленному парку и зданию вокзала. Это по-настоящему удивительное место, которое получило вторую жизнь. Работают кафе, рестораны, прокат велосипедов, а скоро станет доступен и пляж", – написал мэр.

Он отметил, что москвичи могут отправиться в Астрахань, Казань, Санкт-Петербург и другие города.

"На открытие сезона на СРВ указывает шпиль со звездой: пока ходят суда, он поднят на максимальную высоту. Речные ворота столицы открыты, ждем гостей", – добавил градоначальник.

Ранее сообщалось, что количество велосипедных парковок на территории Северного речного вокзала в Москве будет увеличено до 50.

