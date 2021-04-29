Количество велопарковок в районе Северного речного вокзала увеличат до 50

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Количество велосипедных парковок на территории Северного речного вокзала в Москве будет увеличено до 50. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Весна – время прогулок. А Северный речной вокзал – одно из лучших мест для этого в городе. Скоро мы увеличим там число велопарковок – их станет 50, там можно припарковать 100 велосипедов", – говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что максимально разрешенная скорость движения для автотранспорта на территории вокзала составляет 20 километров в час, причем почти все дороги комплекса являются односторонними. Исключение составляет только участок проезжей части рядом с Национальным теннисным центром имени Хуана Антонио Самаранча в районе дома 47, строения 2, по Ленинградскому шоссе.

Ранее стало известно, что в южной части набережной парка Северного речного вокзала обустроили зоны отдыха с тремя бассейнами и плавучий причал для маломерных судов.

Площадь всей зоны отдыха составляет более 4 тысяч квадратных метров, из них 3,5 тысячи занимает пляж с тремя бассейнами, который обустроен над водной поверхностью Химкинского водохранилища.