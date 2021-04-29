Парад судов прошел в Москве

Праздничная церемония открытия прошла на причале ЦПКиО имени Горького. В параде приняли участие более 40 ретро- и современных теплоходов.
Для гостей подготовили экскурсионные туры по Москве-реке, прогулки с дискотеками и просмотром городских праздничных салютов, многочасовые круизы по Подмосковью, гастрономические рейсы с обедом или ужином, трансферные прогулки на пляжи, а для юных пассажиров – познавательные программы на борту.
Директор Союза судоходных компаний Юлия Рукша рассказала, что в этом году особое внимание уделили специальным мерам эпидемиологической безопасности на теплоходах и причалах c учетом рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора.
К работе допускают только сотрудников и членов экипажей теплоходов, прошедших инструктаж и профилактические исследования. После каждого рейса проводится влажная уборка и санитарная обработка судна. Сотрудникам теплоходов и всем пассажирам будут измерять температуру тела.
24 апреля впервые за 30 лет на Северном речном вокзале открыли летнюю речную навигацию. В этом году к Северному речному вокзалу подойдут 60 круизных теплоходов, которые объединяют Москву речными туристическими маршрутами с 38 городами России. Первый из них отправится в путешествие 28 апреля.
Пассажирская навигация подразумевает под собой не только круизные и прогулочные рейсы, но и регулярные транспортные маршруты. От Северного речного вокзала запустят теплоход, на котором, как на автобусе, можно будет быстро добраться до подмосковных Химок. В часы пик будут действовать скидки, оплатить проезд можно будет с помощью карты "Тройка".
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