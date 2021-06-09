Собянин наградил работников предприятий общественного питания Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин объявил благодарность работникам ресторанной отрасли столицы.

"Это одна из крупнейших отраслей Москвы, четверть миллиона работающих, а с теми отраслями, которые работают напрямую с нами, – это около полумиллиона человек. Конечно, это важнейшая составная часть нашего города, который вместе с вами изменяется, становится другим", – сказал градоначальник.

Он отметил, что работники ресторанной отрасли причастны к тому, как изменилась столица. Если раньше улицы были грязными, пустыми и заставленными машинами, то сейчас это аккуратные пешеходные зоны, на которых разместились востребованные у людей рестораны и кафе. По словам Собянина, количество заведений общепита в последние годы выросло вдвое.

"Первоклассные фуд-корты, рестораны, кафе сегодня – один из брендов Москвы. Многие туристы едут сюда не только посмотреть красивые музеи, красивые виды, но и попробовать первоклассную московскую гастрономию. Это очень здорово. Это ваша победа", – произнес мэр.

От имени жителей столицы он поблагодарил рестораторов за профессионализм.

Градоначальник обратился и к теме пандемии, отметив, что в этот период многие заведения продолжали работать и готовили блюда навынос. При этом значительное их количество обеспечивали качественным питанием врачей, медсестер, работников соцзащиты.

Собянин отметил, что с начала 2021 года отрасль начала восстанавливаться.

В пресс-службе мэрии и правительства Москвы рассказали, что среди тех, кто удостоен благодарностей мэра города, оказались руководители, шеф-повары, су-шефы, кондитеры, технологи, менеджеры и другие специалисты ресторанного дела.

Сегодня в городе открыто более 15 тысяч кафе, баров, ресторанов и закусочных, в которых одновременно могут отдыхать более полумиллиона человек.

Ранее международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек назвал Москву одной из кулинарных столиц мира. По его словам, эксперты Michelin наблюдают устойчивое развитие ресторанного бизнеса в Москве все последние годы.