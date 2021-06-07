13:07
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин поздравил столичных рестораторов с профессиональным праздником. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр рассказал о развитии ресторанного бизнеса.
"Сегодня в Москве День ресторатора. Наш ресторанный бизнес успешно конкурирует с мировыми столицами, постоянно развивается. За последние годы в городе сложились целые гастрономические кварталы. В спальных районах открываются и маленькие кофейни, и целые фуд-моллы. Это новые точки притяжения для горожан и точки роста для самого бизнеса", – написал градоначальник.
Собянин напомнил, что в начале пандемии ресторанному бизнесу пришлось тяжело из-за введенных ограничений. Однако, по его словам, багодаря городской поддержке предприниматели возвращаются к прежнему уровню.
"Мы даем рестораторам особые льготы и гранты. Например, бесплатно выделяем землю под летние веранды и компенсируем часть затрат на покупку франшизы", – уточнил Собянин.
Мэр подчеркнул, что кафе и рестораны создают в городе особую атмосферу уюта и гостеприимства.
Ранее столичным ресторанам рекомендовали закрыть веранды из-за грозы. Также владельцам кафе посоветовали укрепить все конструкции. Согласно прогнозу синоптиков, с 12:00 и до конца дня в столице ожидаются дождь, гроза и усиление ветра.
Собянин поздравил столичных рестораторов с профессиональным праздником
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