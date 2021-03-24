Около 20% ресторанов в Москве закрылись в 2020 году

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Примерно 20% столичных ресторанов закрылись. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на общественного уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса, владельца сети ресторанов "Мясо & Рыба" Сергея Миронова.

"Порядка 20% ресторанного бизнеса, к сожалению, прекратило свое существование, и мы предполагаем, что еще порядка 20% поменяют своих владельцев", – сказал Миронов.

По его словам, на данную отрасль надвигается волна банкротств в связи с долгами по заработной плате, коммунальным платежам, а также арендной плате. Помимо этого, инвесторов больше не интересует вложение средств в ресторанную сферу.

Ранее сообщалось, что столичная фитнес-индустрия потеряла порядка 40 миллиардов рублей дохода. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии РФ Ольга Киселева рассказала, что в настоящее время большие сети начинают выходить из отрасли, поэтому статистка пополнится.