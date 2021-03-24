Четверть столичных фитнес-клубов и студий закрылись в 2020 году

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичная фитнес-индустрия потеряла порядка 40 миллиардов рублей дохода, кроме того, 25% клубов закрылись. Об этом на пресс-конференции сообщила общественный уполномоченный по вопросам фитнеса, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии РФ Ольга Киселева.

По ее словам, общий годовой доход фитнес-клубов города составлял 167 миллиардов рублей.

Киселева также отметила, что в настоящее время большие сети начинают выходить из отрасли, поэтому статистка пополнится.

Ранее сообщалось, что компания "РЖД" планирует привести все железнодорожные вокзалы и прилегающие территории страны к единому стандарту. Как рассказал замгендиректора РЖД Александр Плутник, в частности, туда будут привлекать сетевые магазины и кафе.