Третий сезон проекта "Спортивные выходные" стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице стартовал третий сезон проекта "Спортивные выходные". Речь идет о совместном проекте департамента спорта и центров госуслуг "Мои документы".

Любители спорта смогут провести девять недель в компании профессиональных тренеров и медийных персон.

Любой желающий может заниматься любимым видом спорта онлайн с профессиональными тренерами с помощью Zoom или на канале в YouTube.

Всех участников третьего сезона ждет утренняя зарядка с элементами йоги, стретчинга, пилатеса, ОФП. По выходным планируются тренировки по скандинавской ходьбе, пилатесу, йоге, танцам и еще нескольким популярным и модным спортивным дисциплинам.

"В этом сезоне партнером проекта стала крупнейшая российская фитнес-сеть World Class, которая не только развивает в России фитнес-инфраструктуру мирового уровня, но и занимается пропагандой здорового образа жизни", – заявил глава департамента спорта Алексей Кондаранцев.

Ранее сообщалось, что в детском технопарке "Наукоград" с 1 по 5 марта пройдут открытые финалы III Международного образовательного кинофестиваля KinoDUEL, в котором поучаствуют представители 55 стран.

