Третий сезон проекта "Спортивные выходные" стартовал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице стартовал третий сезон проекта "Спортивные выходные". Речь идет о совместном проекте департамента спорта и центров госуслуг "Мои документы".
Любители спорта смогут провести девять недель в компании профессиональных тренеров и медийных персон.
Любой желающий может заниматься любимым видом спорта онлайн с профессиональными тренерами с помощью Zoom или на канале в YouTube.
Всех участников третьего сезона ждет утренняя зарядка с элементами йоги, стретчинга, пилатеса, ОФП. По выходным планируются тренировки по скандинавской ходьбе, пилатесу, йоге, танцам и еще нескольким популярным и модным спортивным дисциплинам.
"В этом сезоне партнером проекта стала крупнейшая российская фитнес-сеть World Class, которая не только развивает в России фитнес-инфраструктуру мирового уровня, но и занимается пропагандой здорового образа жизни", – заявил глава департамента спорта Алексей Кондаранцев.
Ранее сообщалось, что в детском технопарке "Наукоград" с 1 по 5 марта пройдут открытые финалы III Международного образовательного кинофестиваля KinoDUEL, в котором поучаствуют представители 55 стран.
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