Фитнес и отели могут появиться на вокзалах Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Компания РЖД планирует привести все железнодорожные вокзалы и прилегающие территории страны к единому стандарту.
Как рассказал замгендиректора РЖД Александр Плутник, в частности, туда будут привлекать сетевые магазины и кафе.
"Мы хотим, чтобы приходили серьезные инвесторы, были качественные кафе и рестораны. Доход от аренды в этой части вторичен, нам важен комфорт для пассажиров", – сказал он.
По словам Плутника, вокзалы – это городская доминанта, поэтому они должны стать центрами притяжения горожан.
"На вокзале должны быть все городские удобства. Если там будут спортивные центры, коворкинги, отели – это только добавит ценности месту ", – цитирует Плутника "Интерфакс".
Сейчас в компании идет работа над стандартами, которые в том числе будут описывать сохранение архитектурного наследия вокзальных комплексов и требования к оформлению вывесок.
Также в них пропишут правила размещения рекламы, регламент по безопасности и применение современных технологий.
"На вокзалах должны быть разные точки. Не только для прибывающих и отправляющихся пассажиров, но, чтобы любой горожанин мог зайти на вокзал пообедать, – добавил Плутник.
Руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов ранее рассказал, что городские власти планируют наладить регулярные перевозки пассажиров по Москве-реке в течение двух-трех лет.
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