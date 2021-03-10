Фитнес и отели могут появиться на вокзалах Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Компания РЖД планирует привести все железнодорожные вокзалы и прилегающие территории страны к единому стандарту.

Как рассказал замгендиректора РЖД Александр Плутник, в частности, туда будут привлекать сетевые магазины и кафе.

"Мы хотим, чтобы приходили серьезные инвесторы, были качественные кафе и рестораны. Доход от аренды в этой части вторичен, нам важен комфорт для пассажиров", – сказал он.

По словам Плутника, вокзалы – это городская доминанта, поэтому они должны стать центрами притяжения горожан.

"На вокзале должны быть все городские удобства. Если там будут спортивные центры, коворкинги, отели – это только добавит ценности месту ", – цитирует Плутника "Интерфакс".

Сейчас в компании идет работа над стандартами, которые в том числе будут описывать сохранение архитектурного наследия вокзальных комплексов и требования к оформлению вывесок.

Также в них пропишут правила размещения рекламы, регламент по безопасности и применение современных технологий.

"На вокзалах должны быть разные точки. Не только для прибывающих и отправляющихся пассажиров, но, чтобы любой горожанин мог зайти на вокзал пообедать, – добавил Плутник.

Руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов ранее рассказал, что городские власти планируют наладить регулярные перевозки пассажиров по Москве-реке в течение двух-трех лет.