Michelin планирует представить гид по московским ресторанам в 2021 году

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Michelin планирует представить к октябрю 2021 года первый путеводитель по ресторанам Москвы. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на международного директора гида Гвендаля Пулленека.
"Мы видим очень много чрезвычайно талантливых людей, которые должны быть в этой подборке. Москва по праву заслуживает того, чтобы светиться на этой карте в качестве одной из кулинарных столиц нашей планеты", – заявил Пулленек. Он также добавил, что все новые правила, в том числе и санитарные, будут учтены в случае их возникновения.
Между тем заммэра Наталья Сергунина не исключила возможность проведения специального мероприятия по случаю презентации гида, если, конечно, позволит эпидемиологическая ситуация.
Ранее появилась информация о том, что эксперты Michelin намерены проверить столичные рестораны на экологичность. Зеленую звезду присуждают заведениям за экологически чистые методы работы. Такие рестораны уже имеются в США, Японии и Франции.
Гид Michelin оценит столичные рестораны на экологичность
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