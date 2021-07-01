Власти Ростовской области ввели обязательную вакцинацию части граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Еще один российский регион объявил о программе обязательной вакцинации некоторых групп граждан – это Ростовская область. Постановление разместили на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
В ведомстве подчеркнули, что существующие темпы вакцинации недостаточны для формирования коллективного иммунитета.
Привиться от коронавирусной инфекции в обязательном порядке должны будут работники торговли; общепита; общественного транспорта, включая такси; бытовых услуг; салонов красоты; СПА-салонов; массажных салонов; соляриев; бань; саун; фитнес-клубов; бассейнов и прочих спортивных организаций.
Ранее о программе обязательной вакцинации определенных групп граждан заявили в Амурской области. Сделать прививку должны сотрудники сферы услуг, торговли, общепита, таксисты и люди старше 60 лет.
Вместе с тем в Калининградской области запретили допускать до участия в автобусных экскурсиях невакцинированных туристов. Пешеходные экскурсии разрешены для групп не более 15 человек.
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