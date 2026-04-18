Новости

18 апреля, 15:59

Москалькова призвала создать международный трибунал по расследованию преступлений ВСУ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала создать международный трибунал для фиксации пыток и зверств со стороны ВСУ. Свою инициативу она высказала в беседе с ТАСС.

Данный орган, по мнению омбудсмена, необходим для будущего и формирования нового цивилизационного порядка.

"(Трибунал. – Прим. ред.) бы фиксировал такие факты насилия, зверств, расчеловечивания с тем, чтобы осудить их и, конечно, предать гласности и наказать виновных", – сказала Москалькова.

Вместе с тем омбудсмен выразила благодарность общественным организациям и государственным структурам за сбор "по крупицам" фактов о неонацизме и нарушениях прав человека.

В частности, она отметила работу Международного общественного трибунала и его председателя, члена Общественной палаты Максима Григорьева, а также посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, которые регулярно выезжают на места событий, встречаются с очевидцами и фиксируют факты зверств, после чего включают эти данные в доклады для международных органов.

"Все должны знать правду о том, что произошло, почему началось СВО, что происходило с 2014 года по сегодняшний день и что происходило в тех населенных пунктах, которые сегодня освобождены от украинских нацистов", – добавила Москалькова.

Некоторые преступления украинских боевиков ранее раскрыл председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, солдаты ВСУ били российских палками и электричеством, а также спускали на них собак. Он уточнил, что такие истории военным следователям рассказали военнослужащие, находившиеся в украинском плену.

Противник совершал преступления в "свое удовольствие", сказал Бастрыкин, добавив, что сотрудники СК общаются с каждым бойцом, вернувшимся из украинского плена. Практически все они говорят о том, как украинцы нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие пытки и истязания.

