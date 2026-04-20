Подмосковные врачи извлекли из желудка девочки клубок волос

Врачи Подольской детской больницы извлекли из желудка девочки трихобезоар – плотный клубок спутанных волос. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

Ребенок поступил в медучреждение с длительным отсутствием аппетита. После каждого приема пищи пациентке казалось, что желудок сильно переполнен. При этом родители сначала списывали все на нервы или гастрит, но позже решили обратиться к гастроэнтерологам.

В результате обследования оказалось, что две трети желудка девочки занял клубок волос. Он растягивал его стенки и не позволял пище проходить.

По словам детского хирурга Алисы Королевой, врачам нельзя было медлить, чтобы не возникла кишечная непроходимость. Они сделали небольшой надрез и извлекли инородное тело.

На вторые сутки из реанимации пациентка была переведена в обычную палату. Тогда она стала самостоятельно пить и есть, а еще через день – полноценно питаться. Скоро ее отправят домой.

Ранее столичные врачи спасли 16-летнего подростка с новообразованием весом 1,5 килограмма. Операция по удалению опухоли длилась около 5 часов и проходила малоинвазивным методом. Юношу выписали на 9-й день после хирургического вмешательства.

