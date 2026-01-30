Московские врачи удалили подростку опухоль весом 1,5 кг

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи Морозовской больницы удалили подростку новообразование весом 1,5 килограмма. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

По данным ведомства, у 16-летнего юноши впервые резко повысилось давление, после чего бригада скорой помощи доставила его в медучреждение. В ходе обследования медики обнаружили у него липому – доброкачественную опухоль размером с кабачок.

"Гипертония стала сигналом тревоги для его семьи, и благодаря обращению в больницу новообразование удалось выявить до того, как оно привело к серьезным осложнениям", – рассказали в медучреждении.

УЗИ сердца показало, что новообразование находилось у мальчика в груди. Оно сдавливало крупные сосуды и диафрагмальный нерв, что могло негативно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы и дыхание.

Врачи приняли решение провести операцию. Она длилась около 5 часов и проходила малоинвазивным методом. Через 3 прокола хирурги раздробили опухоль, переместили фрагменты в эндомешок и полностью удалили липому. На 9-й день после вмешательства юношу выписали домой.

Ранее в столице спасли беременную пациентку, которая поступила в ГКБ № 27 с опухолью паращитовидной железы и сепсисом. Медики провели паратиреоидэктомию, во время которой удалили пораженную железу. После восстановления женщину перевели на амбулаторное наблюдение, и спустя время она родила здорового ребенка.