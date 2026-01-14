Московские врачи спасли мужчину с посиневшей после передозировки препаратом кожей

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Мужчину с синим оттенком кожи, измененным цветом губ и языка доставили в московскую больницу имени В. В. Вересаева. В ходе обследования выяснилось, что состояние пациента ухудшилось после приема лекарства, сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

"Как мы выяснили, у пациента была острая метгемоглобинемия на фоне передозировки бензокаин-содержащими препаратами. Это жизнеугрожающее состояние, при котором в крови повышается концентрация метгемоглобина – аномальной формы гемоглобина, в которой железо находится в окисленной форме и не может переносить кислород", – рассказала врач Ксения Александровна.

Медики собрали консилиум с приглашенным токсикологом из НИИ имени Н. В. Склифосовского, который подтвердил диагноз. Специалисты назначили кислородотерапию и внутривенное введение витамина С.

Спустя несколько часов после начала лечения состояние пациента стало улучшаться, цвет кожи вернулся в норму. Вскоре мужчину выписали.

Ранее врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске успешно оказали помощь 10-летней пациентке, страдавшей от обширных поражений кожи и слизистых оболочек. Данные симптомы возникли у ребенка после приема лекарств. Медицинские работники уточнили, что диагностированный у девочки синдром Стивенса-Джонсона, являющийся крайне тяжелой формой аллергической реакции, представлял угрозу для жизни.