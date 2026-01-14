Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 17:55

Общество

Московские врачи спасли мужчину с посиневшей после передозировки препаратом кожей

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Мужчину с синим оттенком кожи, измененным цветом губ и языка доставили в московскую больницу имени В. В. Вересаева. В ходе обследования выяснилось, что состояние пациента ухудшилось после приема лекарства, сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

"Как мы выяснили, у пациента была острая метгемоглобинемия на фоне передозировки бензокаин-содержащими препаратами. Это жизнеугрожающее состояние, при котором в крови повышается концентрация метгемоглобина – аномальной формы гемоглобина, в которой железо находится в окисленной форме и не может переносить кислород", – рассказала врач Ксения Александровна.

Медики собрали консилиум с приглашенным токсикологом из НИИ имени Н. В. Склифосовского, который подтвердил диагноз. Специалисты назначили кислородотерапию и внутривенное введение витамина С.

Спустя несколько часов после начала лечения состояние пациента стало улучшаться, цвет кожи вернулся в норму. Вскоре мужчину выписали.

Ранее врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске успешно оказали помощь 10-летней пациентке, страдавшей от обширных поражений кожи и слизистых оболочек. Данные симптомы возникли у ребенка после приема лекарств. Медицинские работники уточнили, что диагностированный у девочки синдром Стивенса-Джонсона, являющийся крайне тяжелой формой аллергической реакции, представлял угрозу для жизни.

Читайте также


медицинаобществогород

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика