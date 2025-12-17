Форма поиска по сайту

17 декабря, 17:19

Общество

Врачи в Подмосковье помогли девочке с тяжелым поражением кожи после приема лекарства

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске помогли 10-летней девочке с тяжелым поражением кожи и слизистых оболочек, что произошло после приема лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

"После приема противовирусного препарата от ветряной оспы у пациентки по всему телу появились крупные пузыри, кожа начала отслаиваться, поднялась температура до 39 градусов", – сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что диагностированный синдром Стивенса-Джонсона, представляющий сильнейшую аллергическую реакцию, мог привести к летальному исходу. В данном случае возникла непредсказуемая реакция на лекарство на фоне вирусной инфекции.

Заведующая инфекционным отделением Маргарита Велиадзе рассказала, что пациентке были назначены гормональное лечение, антибактериальная защита, инфузионная поддержка, специальный уход за кожными покровами. В ведомстве уточнили, что девочку уже выписали домой.

Ранее подмосковные медики извлекли из промежности годовалого мальчика швейную иглу. Вероятнее всего, ребенок случайно сел на нее. Он был доставлен в больницу с сильной болью.

Пациенту провели экстренную операцию по извлечению инородного тела, после которой болевой синдром полностью исчез. Операция прошла успешно, без осложнений.

