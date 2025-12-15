Московские врачи спасли девочку с редкой патологией легких

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Московские детские хирурги удалили у ребенка две кисты, одна из которых достигала размеров апельсина. Благодаря операции маленькая пациентка вновь смогла свободно дышать, сообщили в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.

Девочку доставили в детскую больницу имени Сперанского с подозрением на пневмонию. По словам матери, ребенок часто болел ОРВИ и бронхитами.

Рентген выявил уплотнения в правом легком, а компьютерная томография позволила установить точный диагноз – врожденную кистозно-аденоматозную мальформацию легких.

При таком нарушении здоровая легочная ткань замещается аномальной, что приводит к образованию кист. Со временем они увеличиваются и могут вызывать дыхательную недостаточность и тяжелые воспалительные осложнения.

Во время операции хирурги выполнили торакоскопическое вмешательство через небольшой разрез в грудной клетке.

Как пояснил детский хирург отделения № 2 Ампар Фатима, с помощью специального инструмента были извлечены два тонкостенных кистозных образования диаметром до 6 и 3 сантиметров, внутри которых находились дополнительные мелкие кисты.

После хирургического лечения правое легкое полностью расправилось, самочувствие девочки быстро улучшилось. Уже менее чем через неделю ее выписали домой с рекомендациями врачей.

Ранее специалисты городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова спасли мужчину с гигантской липомой, сопоставимой по размеру с арбузом. Пациенту провели экстренную операцию. Хирурги вскрыли и обработали гнойный очаг, а затем закрыли рану с помощью пластики местными тканями.

Современные методы реконструктивной хирургии, как отметил хирург Сергей Игнатьев, позволили успешно устранить обширный дефект. После лечения мужчина был выписан в удовлетворительном состоянии, рана полностью зажила.