Песков: пограничники Кубы в ситуации с катером сделали то, что должны были

Фото: kremlin.ru

Кремль считает оправданными действия кубинских пограничников в ходе инцидента с катером, который пытался попасть на остров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Кубинские пограничники сделали то, что они должны были сделать в этой ситуации", – сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что нападавшие признались в попытке проникнуть на территорию острова для осуществления террористических действий. Он указал, что это их признание, поэтому стоит исходить именно из этого.

"Что касается безопасности вокруг острова, то, конечно, здесь очень важно, чтобы все сохраняли сдержанность и не допускали каких-либо провокационных действий", – резюмировал Песков.

Катер под флагом США вошел в территориальные воды Кубы 25 февраля. Неизвестные лица открыли огонь по кубинским пограничникам. Ответно были убиты 4 нападавших, еще 6 оказались ранены.

Задержанные признались в террористических намерениях. По данным МВД Кубы, все они являлись проживающими в США кубинцами.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Вашингтон не рассматривает инцидент как нечто серьезное и вызывающее значительную тревогу. Госсекретарь Марко Рубио указывал, что американская администрация не имеет никакого отношения к инциденту.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что произошедшее является агрессивной провокацией со стороны Вашингтона, целью которой является эскалация ситуации и детонация конфликта.

