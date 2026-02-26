Рэпер Гуф заявил, что считает приговор суда несправедливым

Фото: Москва 24

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) заявил, что не согласен с приговором суда и намерен подавать апелляцию.

"Мы рассчитывали на прекращение уголовного дела и будем обжаловать. Потерпевший поддерживает нас – мы подписали перемирие. Непонятно со стороны справедливости, по конституции все сходится", – подчеркнул музыкант.

Поводом для судебных разбирательств стал инцидент в бане в деревне Малые Горки Московской области, произошедший в октябре 2024 года. По одной из версий, Гуф начал приставать к девушке-администратору, по другой – отказался платить. Еще одна версия гласила, что конфликт произошел из-за запрета на курение в помещении.

В результате девушка обратилась за помощью к брату, ссора между мужчинами переросла в драку. Согласно материалам дела, Долматов и второй фигурант дела Геворк Саруханян похитили у пострадавшего телефон. Причем Саруханян удерживал его руки, а Гуф ударил оппонента в лицо и угрожал ему.

Позднее СМИ предположили, что пострадавший оказался сотрудником полиции. Он зафиксировал побои и подал заявление на рэпера. Кроме того, на музыканта был составлен протокол за мелкое хулиганство.

Гуф и Саруханян не признавали свою вину. Артист заявил, что не согласен с обвинительным заключением и не совершал открытого хищения телефона. Спустя время гособвинение запросило рэперу наказание в виде 2 лет условного лишения свободы.

Позднее суд отклонил ходатайство потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Сам же рэпер принес извинения потерпевшему во время выступления с последним словом в суде. В результате 26 февраля инстанция приговорила Гуфа к году условно за самоуправство.