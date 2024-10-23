ТАСС: пострадавший в драке с рэпером Гуфом оказался силовиком

Фото: телеграм-канал Mash

В потасовке с рэпером Гуфом (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) пострадал сотрудник силовых структур, который в момент драки был не при исполнении. Об этом ТАСС рассказал источник в полиции.

Драка с участием рэпера Гуфа произошла 23 октября в подмосковной Апрелевке. По версии СМИ, исполнитель приставал к девушке, которая после обратилась за помощью к своему брату. Между мужчинами завязался конфликт, переросший в потасовку.

В результате Гуф получил травму руки, а его оппонент повредил ухо. Последний написал заявление в полицию. Теперь рэпера проверяют на возможное нарушение двух статей, одной из которых является "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

