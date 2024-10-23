Рэпера Гуфа задержали в Подмосковье за драку

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/therealguf

Рэп-исполнителя Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) задержали в Подмосковье за драку. Об этом сообщил сам музыкант в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) во время прямого эфира, который он вел из отделения полиции в городе Апрелевке.

По информации телеграм-каналов, все произошло утром 23 октября, когда Гуф пристал к девушке, на что та пожаловалась своему брату. Родственник встал на защиту сестры, между мужчинами произошла драка. В ходе потасовки рэпер ударил оппонента по голове, повредив ему ухо. Сам он получил травму руки.

В итоге брат девушки снял побои и написал заявление в полицию на Долматова. Сотрудники правоохранительных органов задержали обоих участников драки до выяснения обстоятельств, подтвердили ТАСС источники в правоохранительных органах.

Ранее российского актера Сергея Чиркова выгнали из Дворца культуры в Обнинске за то, что он курил и ругался матом со сцены конкурса детских талантов. Актера пригласили на это мероприятие в качестве специального гостя.

После этого полиция организовала в отношении актера проверку. В результате ему назначили штраф в размере одной тысячи рублей за хулиганство и курение в неположенном месте.

