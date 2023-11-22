Актеру Чиркову назначены штрафы за хулиганство на детском конкурсе в Обнинске

Фото: телеграм-канал Readovka

Штрафы в одну тысячу рублей назначены актеру Сергею Чиркову за хулиганство и курение в неположенном месте на конкурсе детских талантов "Энергия улиц" в Обнинске. Об этом РИА Новости сообщил представитель прокуратуры Калужской области.

Собеседница агентства отметила, что на него составили два административных протокола – о мелком хулиганстве и курении в неположенном месте. Чиркову назначили два штрафа по 500 рублей за каждое правонарушение.

Сам актер также прокомментировал свое поведение, сообщает телеканал "360". После беседы с правоохранителями в прокуратуре и отделе полиции Чирков признался, что ему стыдно и он не находит себе места. По его словам, он еще не извинился перед родителями детей, но собирается это сделать.

"Я уже съел себя вообще весь, мне правда очень стыдно. Я не понимаю, что происходит", – сказал Чирков.

Инцидент случился 19 ноября в городском Дворце культуры, в котором проходил финал детского конкурса. Актера туда пригласили в качестве специального гостя. Однако на сцене Чирков ругался матом и курил, после чего директор учреждения Ирина Пахомова оградила его от зрителей.

После этого полиция организовала в отношении актера проверку. Полицейские должны были установить обстоятельства инцидента, а после принять решение в соответствии с российским законодательством.

"Актуальный репортаж": актера Деревянко обвинили в мошенничестве – СМИ