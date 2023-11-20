Полиция проверит поведение актера Чиркова на детском конкурсе в Обнинске

Фото: телеграм-канал Mash

Полицейские проверят поведение актера Сергея Чиркова во время финала молодежного патриотического проекта "Энергия улиц" в Обнинске. На видео, размещенном в интернете, актер нецензурно выражался и курил на сцене. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Там указали, что правоохранители установят обстоятельства инцидента, по результатам проведенной проверки будет принято решение в соответствии с законом.

Директор городского Дворца культуры Ирина Пахомова сообщила агентству, что она не писала заявление в полицию, однако накануне мероприятия попросила актера покинуть финал проекта, куда тот был приглашен в качестве специального гостя. В будущем учреждение сотрудничать с актером не планирует, добавила Пахомова.

Мать одной из участниц конкурса рассказала "Газете.ру", что актер во время репетиции заходил в гримерки, красился, плакал и матерился. Она отметила, что его пытались вывести, но он сопротивлялся и размахивал руками.

Со слов ее дочери, от увиденного сначала детям было смешно, а потом стало страшно.

"Довел до слез одну девочку, но опять-таки сама лично этого не видела и дочь тоже, это было в другой гримерке", – добавила собеседница.

Мать еще одной участницы также рассказала изданию, что заявление в полицию на актера написали родители участников конкурса. По ее словам, в зале он вел себя неадекватно, его выводили организаторы, но "он как-то возвращался". Как подчеркнула ее дочь, когда Чирков начал материться, одна девочка лет девяти заплакала.

Как сообщают некоторые телеграм-каналы, на мероприятие актер приехал уже в неадекватном состоянии, хотя он должен был оценивать вокальные номера, танцевальные выступления и актерские этюды детей. Также СМИ пишут, что Чиркову может грозить до 15 суток ареста или штраф до десяти тысяч рублей, поскольку его действия подпадают под статью о появлении в общественных местах в состоянии опьянения и об оскорблении в публичном выступлении.

Ранее сообщалось, что полицейские Москвы начали проверку в отношении актера Павла Деревянко по поводу денежных махинаций. К правоохранителям обратился москвич с просьбой привлечь к ответственности Григория Мулузяна и Деревянко. С его слов, он заключил с ними три договора займа на общую сумму свыше миллиона рублей. Сроки возврата по документам истекли, но обязательства не выполнены и деньги не возвращены, добавил он.

"Актуальный репортаж": актера Деревянко обвинили в мошенничестве – СМИ