Полиция Москвы начала проверку актера Деревянко после сообщения о денежных махинациях

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

К столичным полицейским поступило сообщение о денежных махинациях со стороны актера Павла Деревянко. Началась проверка, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на источник.

По информации собеседника агентства, в полицию обратился москвич. Он попросил проверить и привлечь к ответственности Григория Мулузяна и Павла Деревянко. По его словам, с сентября 2022 по май 2023 года он заключил с ними три договора займа на общую сумму свыше миллиона рублей. Сроки возврата по документам истекли, но обязательства не выполнены и деньги не возвращены, уточнил он.

Ранее сообщалось, что полицейские Москвы начали проверку после драки с участием актера Павла Баршака.

Как рассказали в правоохранительных органах, актер был в гостях у подруги, когда в квартиру через балкон проник ее знакомый. Между мужчинами начался конфликт, закончившийся дракой. У Баршака диагностированы перелом ребер и травма грудной клетки. Второй участник конфликта с места скрылся.

Полиция организовала проверку по факту ДТП с участием Анны Большовой