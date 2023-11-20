Актера Чиркова выгнали за курение и мат с конкурса детских талантов в Обнинске

Фото: телеграм-канал Mash

Российского актера Сергея Чиркова, который курил и ругался матом со сцены конкурса детских талантов в Обнинске Калужской области, выгнали. Об этом сообщила РИА Новости директор городского Дворца культуры Ирина Пахомова, где накануне проходил финал молодежного патриотического проекта "Энергия улиц".

Актера пригласили на это мероприятие в качестве специального гостя. Вечером 19 ноября в Сети появилось видео, где 39-летний Чирков курил, лежал на сцене и матерился вместо напутствия для детей.

Как утверждает Пахомова, состояние Чиркова на сцене конкурса было "плавающим". Когда директор Дворца культуры увидела, как мужчина начал неадекватно вести себя, приняла решение об ограждении его от зрителей. В результате, по ее словам, финал проекта закончился на позитивной ноте после вручения призов.

"Когда дети рассказали, что он пытался их настроить на неформальное общение, это вызвало недопонимание. Я приняла решение, что мы больше не будем с ним сотрудничать. Хотя все это было на общественных началах, никакого гонорара не было, это был акт дружбы, но он не удался", – отметила Пахомова.

Чирков, как она рассказала, был отправлен в Москву. Директор Дворца культуры заявила, что актер пока не принес извинений перед организаторами и участниками конкурса.

В свою очередь, руководитель проекта и хореограф Ирина Овчарова рассказала телеканалу "360", что артист действительно выпил, однако при личной встрече в гримерке с участниками конкурса – дуэтом детей-инвалидов из клуба "Особые возможности" – вел себя адекватно: тепло встретил детей, сфотографировался и пообещал приехать.

Кроме того, она сообщила, что актер якобы уехал на середине конкурса.

"Видимо, его уже в зале кто-то попросил, но мы этого не видели. Такое ощущение, что, может быть, это было как-то запланировано кем-то другим, не знаю", – выдвинула версию Овчарова.

Такого же мнения придерживается фотограф Дмитрий Масленников, который снимал конкурс и не увидел ничего странного в поведении артиста.

"Нормальный сценический образ – шутил, все нормально. Это, по-моему, образ такой. У нас и конкурс-то молодежный был", – заключил он.

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