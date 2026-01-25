Приставы начали принудительно взыскивать неоплаченные штрафы с рэпера Гуфа

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Судебные приставы начали принудительно взыскивать 12 тысяч рублей за неоплаченные штрафы ПДД с рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Согласно данным, с сентября по октябрь прошлого года на артиста заведено 14 исполнительных производств, предметом которых являются штрафы от ГИБДД. Всего он задолжал 12 тысяч рублей.

В октябре 2024 года с Гуфом произошел инцидент в бане в деревне Малые Горки. По одной версии, рэпер якобы приставал к девушке-администратору, по другой – отказался оплачивать услуги комплекса. По еще одной версии, конфликт начался с того, что администратор настаивала на включении в счет штрафа за курение в помещении.

В итоге девушка якобы попросила помощи у своего брата. Между мужчинами разгорелся конфликт, переросший в драку. Согласно материалам дела, Долматов и второй фигурант дела Геворк Саруханян во время конфликта с потерпевшим похитили у последнего телефон Apple IPhone 14 Pro. При этом Саруханян якобы удерживал его руки, а рэпер ударил оппонента в лицо и угрожал ему.

Мужчина, по данным СМИ, оказался сотрудником полиции. Он снял побои и написал заявление на Гуфа. Это стало причиной возбуждения уголовного дела о грабеже с применением насилия. Кроме того, на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство после нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел в соцсетях из отдела полиции.

При этом Гуф и Саруханян не признали свою вину. Артист сообщил, что согласен с обвинительным заключением и что он не совершал открытого хищения телефона.

