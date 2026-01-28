ТАСС: следствие потребовало арестовать экс-вице-президента ОКР Билалова

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Следствие потребовало заочно арестовать бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР), главу совета директоров компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмеда Билалова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что соответствующее ходатайство следствия поступило в Тверской суд Москвы. Билалова обвиняют по статье 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

В 2013 году он оказался подвергнут резкой критике со стороны Владимира Путина. Это произошло из-за того, что компания бывшего вице-президента ОКР, возводившая олимпийские объекты, работала с отставанием от графика и более чем в четыре раза превысила изначальную стоимость объектов.

В итоге завершение работ поручили Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и ОКР. Против него завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Позднее, в 2019 году, Билалова переобъявили в розыск.

