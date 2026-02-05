Женщина в Новосибирске выпала с 13-го этажа и выжила

Фото: телеграм-канал "СПАСАТЕЛИ МАСС"

В Новосибирске женщина выжила, выпав с 13-го этажа дома. Об этом сообщает телеграм-канал муниципальной аварийно-спасательной службы города.

Инцидент произошел на улице Игарской. На место незамедлительно выехал экипаж спасателей.

"По прибытии они обнаружили на козырьке подъезда женщину 1994 года рождения. Чудом женщина оказалась жива", – говорится в сообщении.

Спасатели провели медицинскую эвакуацию, после чего женщину передали врачам скорой помощи.

Ранее в городе Балаково Саратовской области мужчина сломал ребра после падения с копии Эйфелевой башни. Инцидент произошел 13 января. Мужчина упал с высоты свыше пяти метров, сломав два ребра и получив ушибы мягких тканей. Медики оказали ему всю необходимую помощь и стабилизировали состояние.