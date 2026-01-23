Форма поиска по сайту

Новости

23 января, 15:42

Происшествия

Ребенок получил перелом позвоночника, поскользнувшись на льду в Калининграде

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Калининградской области"

Школьница из Калининграда поскользнулась и упала на льду, получив компрессионный перелом позвоночника. Организована проверка, сообщили в телеграм-канале региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 19 января, когда 10-летняя девочка шла по придомовой территории жилого дома на улице Суздальской и поскользнулась на неочищенной от снега дороге.

В ходе дальнейшего расследования сотрудники прокуратуры оценят бездействие управляющей организации. Также будет рассмотрен вопрос о направлении в суд иска о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка.

Ранее в Красноярском крае мужчина застрял на аэролодке на льду водохранилища. Его поиски начались после того, как он перестал выходить на связь. Через двое суток пропавшего обнаружили. Оказалось, что аэролодка обмерзла и не смогла продолжать движение. В результате спасатели эвакуировали мужчину.

