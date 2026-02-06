Форма поиска по сайту

06 февраля, 18:50

Город

Всероссийскую перепись воробьев проведут в Москве с 7 по 15 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Зимний сезон ежегодной всероссийской переписи "Воробьи в кустах" состоится в Москве с 7 по 15 февраля. Принять участие в ней могут все желающие старше 5 лет, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Это масштабная эколого-просветительская акция, где каждый горожанин может почувствовать себя ученым", – отмечается в сообщении.

Москвичи смогут научиться различать виды воробьев, которые обитают в мегаполисе, а специальная методика поможет оценить их примерную численность.

Чтобы принять участие в акции, жителям города надо будет найти птиц в парке, во дворе или на улице, посчитать их количество, запомнить или сохранить координаты места, после чего сделать фотографии или короткое видео с птицами. Затем необходимо заполнить анкету на сайте проекта.

Акция также доступна в экоцентрах Депприроды Москвы.

Ранее в Нескучном саду прошел сезонный учет белок. К нему могли присоединиться все желающие жители и гости Москвы.

Парковые зоологи отмечали всех зверьков, которых встречали на пути. Учет необходим для оценки самочувствия и численности животных, чтобы подготовить для них определенное количество еды.

"Мой район. Новости": в "Сокольниках" открылся центр помощи редким хищным птицам

