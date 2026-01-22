Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 19:08

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Кунафин: более 20 видов диких животных проявляют активность в Москве зимой

Более 20 видов: каких диких животных можно встретить в Москве зимой

Москвичи начали замечать диких лис в пределах городских районов: в соцсетях регулярно появляются видеоролики с животными на улицах. Расскажем, почему животные появляются в черте города и каких еще представителей фауны можно встретить на столичных улицах зимой.

Лиса ищет пару

Фото: 123RF.com/wladyslawmus

Жители столицы все чаще встречаются с дикими лисами на территории города, сообщил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергея Бурмистрова.

Рост числа заявок на горячую линию правительства Москвы связан с тем, что сейчас у лисиц продолжается период гона – естественный этап жизненного цикла, в который они могут проявлять повышенную активность.
Сергей Бурмистров
начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

По мнению специалиста, при встрече с лисами рекомендуется соблюдать спокойствие, не пытаться приближаться к ним и трогать, любой контакт может быть потенциально опасен как для людей, так и для самих животных.

Также Бурмистров отметил, что в период гона нужно внимательно следить за ограждениями частных домов, ведь лисы могут устроить жилища в подвалах или хозяйственных постройках.

"Кроме того, лис категорически нельзя подкармливать", – отметил эксперт, пояснив, что людям нельзя вмешиваться в привычный рацион дикого животного, нарушая его пищевые привычки.

Брачный период начался у лис в декабре. По словам специалистов, зимой эти животные в целом ведут себя намного активнее обычного, так как сосредоточены на поиске пары. Хищники могут уходить дальше от привычных укрытий, дольше находиться на открытых пространствах, выходить на парковые дорожки, а также издавать характерные звуки – лай и визг.

Похожий случай произошел в столице 22 января: СМИ сообщили, что дикая лиса забралась на крышу теннисного клуба на Коломенской набережной. По словам очевидцев, спуск оказался серьезным испытанием для животного и хищница не двигалась с места на протяжении нескольких часов. В итоге животное все же смогло убежать в лес.

Кроме того, ранее столичные спасатели поймали дикую лису, которая гуляла около детского сада в районе Люблино на Юго-Востоке Москвы.

Вынужденная мера

Фото: 123RF.com/susannahietanen

Участившиеся появления лис в Москве связаны с обильными снегопадами, из-за которых на природных территориях образовались большие сугробы. Об этом Москве 24 рассказал
начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.

Он пояснил, что это затрудняет животным поиск их обычного корма – мышей, птиц и так далее.

"Чтобы найти более доступную пищу, лисы выходят в городскую среду, где есть места сбора мусора", – отметил он.

Кунафин предупредил, что в целом зимой в городе проявляют активность более 20 видов млекопитающих. Среди них лоси, бобры, белки, лисы, а также хищники из семейства куньих, такие как ласка, горностай, куница и другие.

По его словам, при встрече с диким животным главное правило – сохранять дистанцию и не вмешиваться в его естественное поведение. Также, чтобы не спровоцировать атаку, эксперт рекомендует не пытаться бежать и не делать резких движений.

"Следует медленно отступить. Особую осторожность нужно проявлять при встрече с лосем: если он обратил на вас внимание, лучше тихо отойти и спрятаться за ближайшим деревом", – подчеркнул он

Кунафин отметил, что при обнаружении животного, которому требуется помощь специалистов, необходимо сообщить об этом по горячей линии +7 (495) 777-77-77.

В ситуации, когда животное ведет себя агрессивно и представляет прямую угрозу, первостепенной задачей является обеспечение собственной безопасности.
Азамат Кунафин
начальник отдела мониторинга биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Вместе с тем эксперт отметил, что не стоит пытаться спасать или приближаться к больному зверю, так как его дальнейшее поведение нельзя предугадать. Действия человека, подчеркнул он, могут усугубить ситуацию и привести к травмам.

"Сначала необходимо грамотно и без резких движений отойти на безопасное расстояние, а уже затем вызвать соответствующие службы", – заметил специалист.

Если же человека укусило дикое животное, нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью, заключил он.

Читайте также


животныеобществоистории

Главное

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика