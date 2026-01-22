Эксперт Кунафин: более 20 видов диких животных проявляют активность в Москве зимой

Москвичи начали замечать диких лис в пределах городских районов: в соцсетях регулярно появляются видеоролики с животными на улицах. Расскажем, почему животные появляются в черте города и каких еще представителей фауны можно встретить на столичных улицах зимой.

Лиса ищет пару

Жители столицы все чаще встречаются с дикими лисами на территории города, сообщил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергея Бурмистрова.



Сергей Бурмистров начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Рост числа заявок на горячую линию правительства Москвы связан с тем, что сейчас у лисиц продолжается период гона – естественный этап жизненного цикла, в который они могут проявлять повышенную активность.

По мнению специалиста, при встрече с лисами рекомендуется соблюдать спокойствие, не пытаться приближаться к ним и трогать, любой контакт может быть потенциально опасен как для людей, так и для самих животных.

Также Бурмистров отметил, что в период гона нужно внимательно следить за ограждениями частных домов, ведь лисы могут устроить жилища в подвалах или хозяйственных постройках.

"Кроме того, лис категорически нельзя подкармливать", – отметил эксперт, пояснив, что людям нельзя вмешиваться в привычный рацион дикого животного, нарушая его пищевые привычки.

Брачный период начался у лис в декабре. По словам специалистов, зимой эти животные в целом ведут себя намного активнее обычного, так как сосредоточены на поиске пары. Хищники могут уходить дальше от привычных укрытий, дольше находиться на открытых пространствах, выходить на парковые дорожки, а также издавать характерные звуки – лай и визг.

Похожий случай произошел в столице 22 января: СМИ сообщили, что дикая лиса забралась на крышу теннисного клуба на Коломенской набережной. По словам очевидцев, спуск оказался серьезным испытанием для животного и хищница не двигалась с места на протяжении нескольких часов. В итоге животное все же смогло убежать в лес.

Кроме того, ранее столичные спасатели поймали дикую лису, которая гуляла около детского сада в районе Люблино на Юго-Востоке Москвы.

Вынужденная мера

Участившиеся появления лис в Москве связаны с обильными снегопадами, из-за которых на природных территориях образовались большие сугробы. Об этом Москве 24 рассказал

начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.

Он пояснил, что это затрудняет животным поиск их обычного корма – мышей, птиц и так далее.

"Чтобы найти более доступную пищу, лисы выходят в городскую среду, где есть места сбора мусора", – отметил он.

Кунафин предупредил, что в целом зимой в городе проявляют активность более 20 видов млекопитающих. Среди них лоси, бобры, белки, лисы, а также хищники из семейства куньих, такие как ласка, горностай, куница и другие.

По его словам, при встрече с диким животным главное правило – сохранять дистанцию и не вмешиваться в его естественное поведение. Также, чтобы не спровоцировать атаку, эксперт рекомендует не пытаться бежать и не делать резких движений.

"Следует медленно отступить. Особую осторожность нужно проявлять при встрече с лосем: если он обратил на вас внимание, лучше тихо отойти и спрятаться за ближайшим деревом", – подчеркнул он

Кунафин отметил, что при обнаружении животного, которому требуется помощь специалистов, необходимо сообщить об этом по горячей линии +7 (495) 777-77-77.



Азамат Кунафин начальник отдела мониторинга биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы В ситуации, когда животное ведет себя агрессивно и представляет прямую угрозу, первостепенной задачей является обеспечение собственной безопасности.

Вместе с тем эксперт отметил, что не стоит пытаться спасать или приближаться к больному зверю, так как его дальнейшее поведение нельзя предугадать. Действия человека, подчеркнул он, могут усугубить ситуацию и привести к травмам.

"Сначала необходимо грамотно и без резких движений отойти на безопасное расстояние, а уже затем вызвать соответствующие службы", – заметил специалист.

Если же человека укусило дикое животное, нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью, заключил он.