В Депприроды Москвы объяснил активность лис периодом гона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Москвичи стали чаще встречать лис в городе в связи с продолжением периода гона. В это время животные могут проявлять повышенную активность, заявил РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

Кроме того, лисы чаще выходят к людям из-за установления глубокого снежного покрова на природных территориях. Бурмистров рекомендовал горожанам соблюдать спокойствие при встрече с животным, не пытаться к нему приблизиться и потрогать. По его словам, любое вмешательство человека может быть опасно как для людей, так и лисиц.

Во время гона лисы могут устраивать гнезда и норы на цокольных этажах, в подвалах, хозяйственных постройках и под верандами. Чтобы этого избежать, эксперт посоветовал следить за целостью ограждений и проводить регулярный обход территорий.

"Лис категорически нельзя подкармливать. Таким образом мы сбиваем их пищевые привычки. Пусть питаются тем, чем привыкли, – вмешиваться человеку не нужно", – подчеркнул Бурмистров.

Брачный период у этих животных начался в декабре 2025 года. Он продлится до весны. В поисках партнера лисы расширяют свои маршруты и зоны передвижения, а также становятся менее осторожными в городе.

Самцы сосредоточены на самках, поэтому могут игнорировать присутствие людей, однако это не говорит о потере инстинктов, уточнили ранее в Депприроды Москвы.