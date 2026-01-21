Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 12:19

Город
Главная / Новости /

В Депприроды Москвы объяснил активность лис периодом гона

В Депприроды Москвы объяснили активность лис в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Москвичи стали чаще встречать лис в городе в связи с продолжением периода гона. В это время животные могут проявлять повышенную активность, заявил РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

Кроме того, лисы чаще выходят к людям из-за установления глубокого снежного покрова на природных территориях. Бурмистров рекомендовал горожанам соблюдать спокойствие при встрече с животным, не пытаться к нему приблизиться и потрогать. По его словам, любое вмешательство человека может быть опасно как для людей, так и лисиц.

Во время гона лисы могут устраивать гнезда и норы на цокольных этажах, в подвалах, хозяйственных постройках и под верандами. Чтобы этого избежать, эксперт посоветовал следить за целостью ограждений и проводить регулярный обход территорий.

"Лис категорически нельзя подкармливать. Таким образом мы сбиваем их пищевые привычки. Пусть питаются тем, чем привыкли, – вмешиваться человеку не нужно", – подчеркнул Бурмистров.

Брачный период у этих животных начался в декабре 2025 года. Он продлится до весны. В поисках партнера лисы расширяют свои маршруты и зоны передвижения, а также становятся менее осторожными в городе.

Самцы сосредоточены на самках, поэтому могут игнорировать присутствие людей, однако это не говорит о потере инстинктов, уточнили ранее в Депприроды Москвы.

Лис заметили в районе станции метро "Севастопольская" в Москве

Читайте также


животныегород

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика