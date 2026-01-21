21 января, 23:58Происшествия
Число погибших в результате удара на портовые терминалы на Кубани увеличилось до 3
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Число погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на портовые терминалы в поселке Волна Краснодарского края увеличилось до 3. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба региона.
Также по уточненным данным, пострадали 8 человек. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
ВСУ нанесли удар по терминалам вечером в среду, 21 января. В результате на территории порта загорелись 4 резервуара с нефтепродуктами.
К ликвидации последствий пожара были привлечены 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС РФ. Губернатор региона Вениамин Кондратьев добавил, что всем пострадавшим будет оказана помощь.