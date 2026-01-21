Два человека погибли при атаке ВСУ на портовые терминалы в Краснодарском крае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека погибли в Краснодарском крае после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на портовые терминалы. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Скончались два сотрудника предприятия. Глава региона уточнил, что в результате удара по объектам в поселке Волна Темрюкского района есть и раненые. Он указал, что всем пострадавшим обязательно окажут необходимую медицинскую помощь.

В это же время на территории терминалов загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России.

До этого Вооруженные силы Украины при помощи БПЛА атаковали школу № 1 "Скифия" в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. По словам главы региона Евгения Балицкого, никто не пострадал. Всего в этот момент в здании находились 15 учеников и 10 сотрудников образовательного учреждения.

