Силы ПВО ликвидировали 47 украинских БПЛА над регионами РФ за 3 часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 47 украинских БПЛА над регионами России за 3 часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени в понедельник, 19 января. За это время 21 дрон был сбит в небе над Ростовской областью, 19 – над территорией Брянской области, 5 – над Калужской областью и по 1 БПЛА – над Белгородской и Курской областями.

Ранее глава Запарожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи БПЛА атаковали школу № 1 "Скифия" в городе Каменка-Днепровская. В момент атаки в учреждении находились ученики и педагоги.

По информации губернатора, никто не пострадал. В результате были повреждены автомобиль охраны и остекление школы.