13 марта, 09:00

Общество

Москва возглавила топ-5 городов по займам к 23 февраля и 8 Марта

Жители Москвы взяли самое большое количество займов накануне гендерных праздников – почти 20 тысяч. За год этот показатель вырос на 27%, говорится в исследовании "Альфа-Денег", которое есть в распоряжении Москвы 24.

Аналитики изучили динамику выдачи заемных средств по России среди мужчин и женщин в возрасте 18–60+ лет накануне 23 февраля и 8 Марта. Наибольшее количество займов в столице взяли мужчины в возрасте до 30 лет и женщины в возрасте 30–40 лет. На третьем месте – мужчины 30–40 лет и женщины до 30.

"Средний чек займа в столице накануне 23 февраля составлял 24 450 рублей против 16 661 рубля в прошлом году, а перед 8 Марта – 25 030 рублей против 16 488", – отметили эксперты.

При этом самыми востребованными в Москве оказались "займы до зарплаты" – 69,1% от общего числа обращений. Кредитный лимит использовали 17,1%, а среднесрочные займы – 13,8%.

Также среди лидеров по займам накануне гендерных праздников – Санкт-Петербург (+19,9%), Екатеринбург (+22,7%), Новосибирск (+23,7%) и Краснодар (+29,6%). Замкнули топ-10 Казань, Красноярск, Омск, Челябинск и Уфа. Средний рост количества займов в этих городах составил 18,2%.

Ранее выяснилось, что для многих женщин 8 Марта мало отличается от привычного дня: почти половина занимается домашними делами, а каждая десятая продолжает работать.

Читайте также


Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

