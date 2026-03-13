Москва возглавила топ-5 городов по займам к 23 февраля и 8 Марта

Жители Москвы взяли самое большое количество займов накануне гендерных праздников – почти 20 тысяч. За год этот показатель вырос на 27%, говорится в исследовании "Альфа-Денег", которое есть в распоряжении Москвы 24.

Аналитики изучили динамику выдачи заемных средств по России среди мужчин и женщин в возрасте 18–60+ лет накануне 23 февраля и 8 Марта. Наибольшее количество займов в столице взяли мужчины в возрасте до 30 лет и женщины в возрасте 30–40 лет. На третьем месте – мужчины 30–40 лет и женщины до 30.

"Средний чек займа в столице накануне 23 февраля составлял 24 450 рублей против 16 661 рубля в прошлом году, а перед 8 Марта – 25 030 рублей против 16 488", – отметили эксперты.

При этом самыми востребованными в Москве оказались "займы до зарплаты" – 69,1% от общего числа обращений. Кредитный лимит использовали 17,1%, а среднесрочные займы – 13,8%.

Также среди лидеров по займам накануне гендерных праздников – Санкт-Петербург (+19,9%), Екатеринбург (+22,7%), Новосибирск (+23,7%) и Краснодар (+29,6%). Замкнули топ-10 Казань, Красноярск, Омск, Челябинск и Уфа. Средний рост количества займов в этих городах составил 18,2%.

Ранее выяснилось, что для многих женщин 8 Марта мало отличается от привычного дня: почти половина занимается домашними делами, а каждая десятая продолжает работать.